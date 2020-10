Viterbo, in corso il restyling della strada Sammartinese

Simone Lupino 31 ottobre 2020 a

a

a

La Provincia ha dato il via ai lavori di rifacimento della strada Sammartinese, un intervento da tempo atteso dagli abitanti di San Martino al Cimino ma anche dai tanti automobilisti che percorrono ogni giorno l’arteria per raggiungere l’ospedale, viste le condizioni in cui si presentava l’asfalto, in alcuni punti particolarmente critiche per la presenza di buche e avvallamenti. La sistemazione interessa un tratto complessivo di 2,8 chilometri e prevede una spesa di 261 mila euro. Di questi, 181 mila euro arrivano da un finanziamento più ampio del ministero dei Trasporti per l’ammodernamento della viabilità locale, a cui Palazzo Gentili ha aggiunto altri 81 mila euro “Serviranno per completare l’asfaltatura - spiega il presidente Nocchi - e per altri interventi che riguardano la nuova segnaletica orizzontale e verticale, la realizzazione di un’isola salvapedoni all’altezza di Villa Immacolata e l’installazione di nuovi lampioni agli attraversamenti, a illuminazione zenitale, un sistema che garantisce maggiore sicurezza. Quello sulla Sammartinese sarà un test utile per verificare l’efficacia di tutti questi apparati, così da estendere il loro impiego su altre strade della provincia”.

La strada che collega San Martino con Viterbo è stata di recente al centro delle cronache per una lunga serie di incidenti, che ha fatto contare anche alcune vittime. In tempi recenti la sua sistemazione è stata invocata da più parti, a destra dal capogruppo della Lega al Comune di Viterbo Andrea Micci e a sinistra dalla consigliera del Pd Luisa Ciambella. Un tratto di essa attraversa infatti il centro abitato.

“L’intervento di rifacimento è stato programmato a maggio - prosegue Nocchi -. Quando ci è stata comunicata la possibilità di usufruire del finanziamento del Mit, abbiano deciso subito di usare una parte di queste risorse per destinarle alla Sammartinese”. Il tempo tecnico di compiere le procedure per l’assegnazione dei lavori e si è arrivati quindi all’apertura dei cantieri. “In questi giorni stiamo facendo numerosi interventi: sono partiti i lavori sulla Castellese, da anni attesi; martedì prossimo invece toccherà alla Procenese. Alla Sammartinese tenevamo in modo particolare”.

Altro problema segnalato dagli abitanti di San Martino riguardava la sicurezza dei pedoni, a causa della velocità elevata con cui alcuni automobilisti percorrono la strada. Esclusa la possibilità di installare dissuasori come dossi artificiali visto il passaggio frequente delle ambulanze che vanno e vengono dall’ospedale, il presidente della Provincia si dice pronto a valutare l’uso di altri sistemi che inducano le macchine a rallentare come i softbox, i finti autovelox: “Ma sono sicuro che già con la nuova segnaletica e con questa illuminazione, la situazione migliorerà sensibilmente”. A breve dovrebbero infine partire anche i lavori nel tratto iniziale della Sammartinese, in via Fleming.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.