Viterbo, commercianti stremati: "Non stiamo più nelle spese"

Accettano di malincuore le restrizioni, ma sono convinti che non siano sufficienti e che il contagio sia soprattutto altrove. Son i bar, i ristoranti, le pasticcerie, le pizzerie, ma anche le palestre e i centri termali. Insomma, per gli addetti ai lavori il lockdown parziale che li ha colpiti (tra cui chiusura alle 18 per ristoranti e bar, non apertura per le palestre) non è la scelta migliore per cercare di ridurre gli effetti nefasti di una pandemia che sta mettendo alla prova tutto il mondo.

“Siamo pessimisti – spiega Renato Mazzi, del ristorante La Chimera, nel centro storico di Viterbo -. Affrontiamo la nuova stretta in modo negativo. Purtroppo, si colpisce il comparto dei bar e dei ristoranti, ma noi non siamo gli untori”. Certo, rimane sempre l’asporto ma per l’esercente “non è questa la strada che porta in paradiso. Facciamo il pranzo e poi chiudiamo: non vale la pena fare l’asporto, se non il sabato sera”.

Altro ristoratore è Giovanni Uselli: “La chiusura alle 18 ci ha tolto il lavoro vero, quello serale, che per noi si basa sulla pizzeria – afferma il titolare del Labirinto di via San Lorenzo -. Facciamo qualcosa da asporto e a domicilio, ma abbiamo subito il 70% in meno delle nostre vendite”. Alla domanda se ci fosse qualche misura alternativa alla serrata alle 18, il ristoratore dice che “non voglio sostituirmi alle autorità, però sono convinto che si sarebbe potuto rimanere aperti anche a cena con le dovute accortezze previste dai precedenti provvedimenti del governo”.

Ivan Guerrini, titolare del bar Centrale in piazza del Plebiscito, taglia corto: “La situazione è drammatica, perché quando la gente girava e spendeva di più noi dobbiamo chiudere. Ora lavoriamo negli orari in cui il ricavato non copre le spese”.

Oltre al comparto della somministrazione di alimenti e bevande, lo sport e lo svago sono tra i principali bersagli della stretta. Daniele Biagioni e la compagna Milena Marchini hanno un nome nel body building provinciale. Lei lo pratica a livello agonistico e ha raccolto varie medaglie e titoli in giro per l’Italia e l’Europa. Lui la allena. A metà ottobre hanno aperto una palestra al Poggino a Viterbo, “Metamorphosys”, e subito si sono trovati di fronte all’amara realtà della chiusura causata dal coronavirus: “Il rischio di prendere il virus nelle palestre è inferiore a quello che c’è andando in giro: abbiamo un tecnico che controlla che tutto sia a norma; gli impianti vanno sanificati mattina e sera; l’accesso è contingentato anche negli spogliatoi; le docce sono attive una sì e una no”. Insomma, mille regole e precauzioni che non sono bastate a far rimanere aperte le palestre: “Noi come palestra dobbiamo mantenere le distanze, ma poi sui mezzi pubblici si vede la gente ammassata. E ora dobbiamo tenere chiuso, con tutti i costi sostenuti per rimanere in regola”.

Un altro comparto cardine dell’economia provinciale non è sfuggito alla scure del decreto del presidente del Consiglio dei ministri: il termalismo. Il patron delle Terme dei papi, Fausto Sensi, lamenta alcune questioni: “Il centro termale è aperto per i servizi in convenzione sanitaria, ma altri come la piscina monumentale no. E sia i lavoratori che gli utenti di questi servizi sospesi, ci fanno pressione. Per questo, abbiamo chiesto delucidazioni ai funzionari della Regione Lazio, in quanto in territori a noi vicini, come la Toscana ad esempio, ci sono delle limitazioni diverse e meno rigide". Ma le spiegazioni, spiega l’imprenditore, tardano a venire: "In questo momento le istituzioni sono ingolfate e dobbiamo attendere le risposte”. La mancanza delle quali è un altro freno.

