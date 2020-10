30 ottobre 2020 a

a

a

Un ferito nello schianto di un auto contro un albero. L'incidente è avvenuto questa mattina, verso le 6.30, sulla strada provinciale Cimina, quando per cause in corso di accertamento una Fiat Panda è finita fuori strada schiantandosi conro un albero. Il conducente è rimasto ferito, ma sembra non in modo grave. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.