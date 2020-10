Viterbo, orario continuato al cimitero e controlli per evitare assembramenti

30 ottobre 2020 a

Commemorazione dei defunti, ecco una serie di informazioni utili riguardanti i cimiteri del territorio comunale. A comunicarle è l’assessore ai servizi cimiteriali Elpidio Micci, che prima di addentrarsi nel dettaglio fa una premessa: “Quest'anno purtroppo dovremo attenerci ad alcune importanti disposizioni, fuori e dentro il cimitero. Evitiamo assembramenti nei parcheggi, alle fontanelle dell'acqua e in tutti gli altri luoghi in cui potrebbero verificarsi situazioni a rischio contagio. Indossiamo sempre la mascherina e igienizziamoci spesso le mani". Quanto invece agli orari, spiega ancora l'assessore Micci: "Il cimitero San Lazzaro resterà aperto con orario continuato dalle 7,30 alle 17 anche domenica 1 novembre. Dal 30 ottobre al 3 novembre, per evitare l’eccessiva concentrazione di vetture all’interno del cimitero monumentale di San Lazzaro, pericolose anche per le persone in visita alle tombe dei propri cari, sarà sospeso l’ingresso alle auto autorizzate durante l’anno”. Orario continuato anche per tutti gli altri cimiteri del territorio comunale, ovvero dalle ore 7,30 alle ore 17. È obbligatorio l'uso della mascherina.

"Ci saranno controlli all'interno e all'esterno dei cimiteri - ha aggiunto il sindaco Arena - sia per evitare assembramenti, sia per evitare i parcheggi selvaggi, fuori dagli spazi consentiti. Ricordo infine che quest'anno, la messa prevista come di consueto all'interno della chiesa di San Lazzaro, in memoria dei nostri defunti, verrà celebrata all'esterno della stessa chiesa, con posti a sedere e nel pieno rispetto delle vigenti normative per contenere la diffusione dei contagi".

