Morto Goffredo Ricci, storico imprenditore edile di Viterbo.

Lutto nel mondo dell'imprenditoria viterbese. Cordoglio da Unindustria e l'associazione costruttori: "Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Goffredo Ricci, storico imprenditore viterbese nel settore delle costruzioni e figura di riferimento per il sistema associativo di Unindustria e Ance. Dal 1994 al 2000 è stato Presidente dell’Associazione industriali di Viterbo e attualmente era proboviro di Unindustria e Presidente onorario di Ance Viterbo", scrivono i presidenti Sergio Saggini e Andrea Belli che aggiungono: "Goffredo, uomo davvero unico per i valori che esprimeva, da sempre è stato vicino al mondo delle imprese. Negli importanti incarichi che ha ricoperto ha messo a disposizione la sua esperienza e profuso le proprie energie per affermare e difendere il ruolo degli imprenditori come volano fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo del territorio. Il suo ricordo sarà sempre presente in noi e ci spronerà a fare sempre meglio. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore".

un messaggio è arrivato anche dal sindaco Giovanni Arena: "Ho appreso con grande dispiacere della scomparsa di Goffredo Ricci, persona alla quale mi legava un’amicizia ultradecennale. Oggi Viterbo ha perso uno storico imprenditore, da sempre vicino alle imprese e al mondo imprenditoriale delle costruzioni. Le sue capacità e le sue doti umane e imprenditoriali le ha messe a disposizione in più occasioni. Negli anni ha ricoperto ambiziosi e prestigiosi ruoli all’interno di importanti associazioni di categoria, come l'Associazione Industriali, Ance, Unindustria. Lo ricordo anche impegnato nel sociale alla guida dei Lions. Un grandissimo contributo quello lasciato a questa città. E Viterbo non lo dimenticherà. Alla moglie Sofia e ai figli Alberto e Paolo le mie più sentite condoglianze".



