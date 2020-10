29 ottobre 2020 a

Halloween, il sindaco di Nepi annuncia il coprifuoco nel suo Comune. "Pronta ordinanza"

Sono giorni che ne parla su Facebook e nelle prossime ore metterà la firma sull'ordinanza che vieterà assembramenti e feste oltre a limitare la circolazione in occasione della festa delle zucche. Si tratta del sindaco di Nepi Franco Vita che, facendo il punto sull'emergenza coronavirus nel suo comune, ha annunciato una stretta per il fine settimana che è quello di Halloween. "In occasione della festa di Halloween domani emetterò un’ordinanza che vieterà o limiterà alcuni manifestazioni tipiche di quella ricorrenza",

Alcuni dettagli dell'ordinanza sono stati anticipati dal primo cittadino nei giorni scorsi: "Ci avviciniamo alla ricorrenza dei morti e in questa occasione i nostri giovani festeggiano Halloween. Comprendo la loro esuberanza ma esistono delle prescrizioni che limitano alcune manifestazioni che in precedenza duravano fino a notte inoltrata".

