Coronavirus, tutti negativi i test rapidi per docenti e personale della scuola Stradella di Nepi

Sono risultati tutti negativi i docenti e il personale dell'istituto comprensivo Stradella, sottoposti lunedì scorso a tamponi rapidi antigenici su iniziativa del Comune di Nepi e grazie alla collaborazione della Croce Rossa locale guidata dal presidente Carlo Marchionni.

A eseguire lo screening, che si è svolto nella palestra dell'istituto, il dottor Fabio Frasca, supportato a livello organizzativo dai collaboratori della preside, Paola Colò e Giulio Emanuele, dalla maestra Gioia Concordia e dal dsga Manlio Valenti.

"Il risultato dei tamponi eseguiti sul personale ci ha dato una nota di sollievo", ha sottolineato il sindaco Franco Vita, che mercoledì scorso ha comunque disposto la chiusura dell'istituto per il giorno successivo per una sanificazione di tutti i locali dopo i casi di positività che hanno riguardato alcuni alunni.

Il sindaco sta pensando di estendere lo screening mediante tampone rapido anche agli alunni, sempre su base volontaria. Ma non solo: "Da parte di alcuni medici di base è stata manifestata la disponibilità di eseguire test antigienici nei locali del Comune - spiega il primo cittadino -. Insieme all’assessore Ciavatta e a tutta la maggioranza ci siamo dichiarati disponibili a sottoscrivere un accordo per consentire ai cittadini di sottoporsi ad un test, senza lunghe file di attesa e con la risposta entro 15 minuti. È un servizio che vogliamo concorrere a mettere a disposizione dei cittadini in questo periodo così convulso e pieno di attese quando la risposta rapida consente immediati atteggiamenti di prevenzione".

