Coronavirus: sospetto positivo tra i dipendenti, Comune di Canino chiuso per sanificazione.

Ancora casi positivi in paese dopo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, avvenuta lo scorso 25 ottobre, anche gli uffici comunali sono stati interdetti al pubblico durante la giornata di giovedì 29 ottobre. Mercoledì infatti è stato registrato un caso di positività tra i dipendenti del comune anche se per ora il referto sarebbe stato emesso sull’effettuazione di un tampone rapido, in attesa quindi della eventuale conferma da parte dell’esame molecolare. Già da qualche giorno comunque gran parte del personale che lavora all’interno degli uffici si trovava in smart working o in ferie.

E' stata quindi operata una sanificazione straordinaria degli ambienti, sia all’interno degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, che tra le mura degli uffici comunali e dell’asilo nido. Il sindaco Lina Novelli dalla sua pagina Facebook ha comunicato alla cittadinanza che “per motivi di sicurezza gli uffici nella giornata di giovedì sono rimasti chiusi e interdetti al pubblico”. I

