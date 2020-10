29 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, il sindaco di Viterbo chiude anche viale Trento. Coprifuoco dalle 18.

Come per le strade e vie per le quali il sindaco ha vietato l'accesso di sera anche per viale Trento il provvedimento è stato preso per evitare assembramenti. Questo dunque le vie, piazze e strade chiuse dalle 18 alle 24: viale Trento, largo Marconi, piazza della Repubblica, piazza Unità d’Italia, piazza dei Caduti, piazza Martiri d’Ungheria, parco di Valle Faul, via Valle Piatta, nella zona delle scale che conducono alla chiesa di S.Maria della Salute, via san Clemente, nella zona delle scale che conducono a piazza San Lorenzo.

"Questa decisione - spiega il sindaco Arena - fa seguito alle ulteriori segnalazioni pervenute in merito al pericolo di assembramenti anche in tale via. Ho ritenuto pertanto opportuno e necessario integrare il provvedimento di ieri". Anche in questo caso, come per le altre vie e piazze interessate, è fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, compreso, a tal fine, l’accesso con i veicoli ai passi carrabili e alle aree di parcheggio.

Per i trasgressori multe da 400 a 1.00 euro. L'efficacia di entrambe le ordinanze sindacali coincide con quella delle disposizioni previste dal DPCM 24 ottobre 2020, ovvero fino al prossimo 24 novembre.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.