Viterbo, cambio al vertice della Questura. Massimo Macera saluta, arriva Giancarlo Sant'Elia

Cambio al vertice della Questura di Viterbo. Le anticipazioni circolate nella scorse settimane sono state confermate: Massimo Macera si appresta a lasciare Viterbo, dopo oltre due anni, per andare a ricoprire la funzione di Questore di Parma.

Macera sarà sostituito, a Viterbo, da Giancarlo Sant'Elia che, come ultimo incarico, ha diretto il compartimento polizia stradale di Bolzano, Trento e Belluno.

In occasione dell’insediamento del nuovo Questore, il 1° novembre, in Questura, alle ore 9, avrà luogo un momento di preghiera presso la stele dedicata ai Caduti della Polizia di Stato che, a causa dell’ epidemia in atto, si svolgerà in assenza di pubblico e nel rispetto delle previste misure anti Covid

