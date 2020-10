Coronavirus, contagiati 7 pazienti e 4 infermieri nel reparto chirurgia di Belcolle

29 ottobre 2020 a

Il Covid-19 è entrato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Belcolle. Negli ultimi due giorni sono stati contagiati quattro infermieri e sette persone che sono ricoverate. Difficile risalire alla catena che ha portato il virus in corsia anche perché l’impennata dei contagi rende sempre più difficile la gestione della “sanità ordinaria”. Quello di chirurgia non è l’unico caso avvenuto nei reparti. Ce n’è stato uno analogo in maternità un paio di settimane fa. Purtroppo talvolta l’esito del tampone d’ingresso arriva in ritardo rispetto al ricovero o alla prestazione e si viene a sapere della positività solo quando la persona è già all’interno del reparto. Tutte situazioni, fanno sapere dalla Asl, che vengono affrontate rispettando i protocolli del caso.

