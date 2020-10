Coronavirus, a Viterbo l'indice Rt supera quota 2. Contagi cresciuti del 150%

Massimiliano Conti 29 ottobre 2020 a

A Viterbo città l'indice di trasmissibilità del Covid (Rt), ha superato quota 2. L'allarme lo ha lanciato ieri mattina, 28 ottobre, in apertura di consiglio comunale la dem Luisa Ciambella, che ha sottoposto all'attenzione del sindaco, in quanto massima autorità sanitaria sul territorio, i risultati di un lavoro di interpretazione dei dati pubblicati quotidianamente dalla Asl svolto insieme a volontari, medici e professori universitari. Lavoro da cui emerge una situazione ormai fuori controllo. “Negli ultimi dieci giorni - ha esordito Ciambella - la diffusione del contagio da Covid 19 è cresciuta a Viterbo di oltre il 150%. I contagi nella nostra provincia superano i mille casi, dei quali 670 nel capoluogo. Considerando che Viterbo rappresenta poco più del 20% della popolazione, significa che la nostra città rappresenta circa il 60% dei contagiati”.

L'ormai famoso Rt, considerato dagli esperti il principale parametro per valutare la gravità della situazione, è dunque sopra il 2. Durante il lockdown di primavera, quando in Italia si registravano mille morti al giorno, l’Ro, cioè l’indice di trasmissibilità prima delle misure di contenimento, arrivò a 3. "Oltre il 30% dei casi - ha aggiunto Ciambella - non è riconducibile a focolai, 30 persone su 100 non sanno dove si sono contagiati. Ma l’aspetto ancora più preoccupante è il rapporto tra i pazienti Covid asintomatici e quelli sintomatici che è di 1 a 1. Significa che senza il tracciamento a tappeto dei pazienti asintomatici, il rischio di contagio da asintomatico è molto alto”.

Per l'ex vicesindaca gli asintomatici potevano essere tracciati con uno screening a tappeto “ma troppo spesso invece non sono stati individuati e isolati”. A tutto ciò si aggiungono, come riportato anche ieri dal Corriere, le criticità nella gestione delle quarantene scolastiche: “Oggi dopo 20 giorni anche la Asl riconosce che non sono state gestite correttamente. Resta il fatto che più di 16 istituti della città e più di 55 classi sono stati posti in quarantena - ha continuato l'esponente del Pd -. Sono preoccupata da cittadina, da madre e da amministratore per questi dati, considerando i tantissimi ricoveri di viterbesi a Belcolle, che provocano sempre più contagi tra l’eroico personale medico e sanitario”. Per Luisa Ciambella è perciò indispensabile che la Asl avvii una campagna di screening finalizzata ad individuare precocemente i pazienti asintomatici, “potenziando il sistema della rete primaria dei medici di base e i pediatri di libera scelta, supportandoli dal punto di vista dei dispositivi di sicurezza nonché dei protocolli che consentono di curare a domicilio il paziente Covid che non ha bisogno della respirazione assistita”. Infine la consigliera ha puntato il dito sui protocolli, che dovrebbero essere uguali per situazioni simili: “Non ci sono trattamenti uniformi e non ci sono informazioni precise”.

