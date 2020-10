Viterbo, tensioni nella maggioranza sugli emendamenti al bilancio: 130 mila euro per la torre civica di Palazzo dei Priori

29 ottobre 2020 a

E' iniziata con dei nuovi forti scossoni nella maggioranza, la maratona consiliare per approvare il bilancio di previsione 2020. E' iniziata ieri mattina, il 28 ottobre, con la diserzione in aula del gruppo di Forza Italia (Marini, Muroni, Lotti e Achilli). L'assenza di altri esponenti del centrodestra ha costretto il presidente Stefano Evangelista ad aggiornare la seduta alle 10,30. Alla seconda chiamata la maggioranza era di nuovo tornata nei ranghi ma, stando ai bene informati, si sarebbe consumato un duro scontro tra le forze politiche sugli emendamenti da presentare al bilancio. Il capogruppo di Fondazione Gianmaria Santucci ne aveva annunciato uno "maxi" che doveva dirottare, tra le altre cose, una parte dei fondi natalizi (100 mila euro) alle maggiori spese richieste dal trattamento dei rifiuti nelle abitazioni con persone in quarantena. Dal cilindro di Forza Italia, e in particolare da quello del consigliere Muroni, ne sono saltati fuori però altri, presentati per primi e quindi con priorità nella discussione. Di fatto un modo per "svuotare" il budget a disposizione del maxiemendamento. Di qui il braccio di ferro. Alla fine l'ha spuntata Forza Italia. Tra gli emendamenti firmati da Muroni approvati all'unanimità (con 8 astensioni nelle file della minoranza), uno prevede lo stanziamento di 130 mila euro per la ristrutturazione e l'apertura al pubblico della torre civica di Palazzo dei Priori, con tanto di acquisto (o esproprio) del sottostante locale una volta occupato dall'edicola, di proprietà dell'ordine degli avvocati.

