Coronavirus: Belcolle alle prese con la pandemia, parte degli interventi dirottati a Civita Castellana

L’ospedale Andosilla è in procinto di diventare un presidio ospedaliero Covid free. Questo particolare riconoscimento dovrebbe partire già dalla prossima settimana. Il personale medico-infermieristico avrebbe dato alla direzione sanitaria provinciale la propria disponibilità ad assorbire tutti quegli interventi chirurgici che l’ospedale Belcolle di Viterbo, alle prese con la pandemia e con il continuo ricovero di numerosi pazienti contagiati dal virus, non è in grado di effettuare e di smaltire.

Sono stati svolti pertanto i calcoli necessari per massimizzare il lavoro delle singole sale operatorie presenti all’interno dell’Andosilla.

Le operazioni che da Viterbo verranno spostate a Civita Castellana saranno di media chirurgia e compatibili con i servizi offerti dal nosocomio falisco. Ciò significa che all’Andosilla aumenteranno gli interventi chirurgici, ma non verranno curati i pazienti che risultano positivi al Covid19. Continuerà tuttavia a funzionare il “drive in” per effettuare i tamponi.

Alla luce di questa novità torna alla ribalta il problema del ripristino del reparto di Terapia intensiva o sub-intensiva. “Questo cambiamento che rende l’Andosilla un ospedale Covid free, con la conseguente intensificazione di interventi chirurgici - commenta Luciano Caregnato dell’associazione Una mano al tuo ospedale -, ci induce a ribadire la nostra richiesta di riattivare in loco il reparto di Terapia intensiva, che rappresenta un sostegno fondamentale nella fase post-operatoria. Ricordo che sono disponibili i locali, che esiste un personale già formato e anche i macchinari per il suo funzionamento. Manca soltanto la volontà politica”.

