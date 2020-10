Emergenza coronavirus, salta la tappa di Orte del mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi

29 ottobre 2020 a

I contagi mettono paura anche a Orte. La seconda ondata del Covid-19 sta tenendo in ansia cittadini e amministratori. Il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, che avrebbe dovuto fare tappa per la prima volta in città sabato 31 ottobre è stato rimandato a data da destinarsi. A comunicarlo sono gli organizzatori che, con grande dispiacere, ma alla luce dell’ultimo Dpcm e considerato i casi di positività al Covid 19 in aumento in città e in tutta la provincia, hanno dovuto alzare bandiera bianca. L’atteso evento era in programma allo Scalo in piazza Papa Giovanni XXIII, lato parcheggi della stazione ferroviaria, dalla mattina alla sera.

