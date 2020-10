Coronavirus, a Capranica positivo un altro alunno delle medie. Sanificazione alle elementari

28 ottobre 2020 a

A Capranica positivo un altro alunno delle scuole medie. Lo ha ufficializzato il sindaco Pietro Nocchi che nella serata del 28 ottobre ha fatto il punto sull'emergenza coronavirus nel suo comune. Oggi sono stati ufficializzati altri cinque casi: si tratta di 4 adulti più il minore che frequenta le medie. "Siamo ancora in attesa degli esiti dei tamponi molecolari per alcuni dei bambini risultati positivi lunedì (test veloci) e per ufficializzare la quarantena delle classi. Alle famiglie che già sanno di aver avuto contatti con bambini positivi chiedo la massima cautela e di evitare spostamenti, per tutelare tutta la Comunità", scrive il primo cittadino su Facebook.

"In merito ad alcune richieste sul completamento dei test per le altre classi della Scuola Media che non sono state chiamate lunedì vi do alcuni chiarimenti. I test sono stati effettuati alle classi che non erano state poste in quarantena, perché dove già erano presenti casi accertati o in fase di accertamento c’era l’obbligo di isolamento e quindi non era possibile procedere con i controlli", spiega Nocchi che parla anche della situazione delle elementari: "La situazione della Scuola Primaria è tranquilla, non ci sono casi ma per una maggior sicurezza di tutti ieri pomeriggio è stata effettuata da una ditta specializzata la sanificazione della scuola e del pulmino".

