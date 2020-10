Coronavirus, ad Acquapendente operatore della mensa scolastica positivo. Scatta la sanificazione

28 ottobre 2020 a

Coronavirus, ad Acquapendente chiusa due giorni la mensa scolastica per un caso di positività tra le persone che ci lavorano.

Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Angelo Ghinassi che con un'apposita ordinanza ha disposto la chiusura dopo che è emersa la positività al Covid-19 di un soggetto che lavora con la società esterna che gestisce il servizio. La mensa è chiusa dalla mattina del 28 ottobre e riaprirà solo il 30 ottobre dopo che sono state ultimate le operazioni di sanificazione della mensa e del centro unico di cottura.

Il sindaco ha disposto anche la chiusura della scuola dell'infanzia e primaria per la giornata del 28 ottobre. Domani si tornerà in classe dopo la sanificazione.

