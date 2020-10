28 ottobre 2020 a

a

a

Droga, nascondeva mezzo etto di cocaina in auto. Arrestato viterbese di 52 anni. L'uomo è stato fermato a Ronciglione dagli agenti della squadra mobile mentre stava percorrendo in auto la Cimina in direzione del capoluogo. All'interno della sua utilitaria gli agenti hanno trovato 51,4 grammi di cocaina e un fazzoletto con meno di un grammo di polvere bianca, La perquisizione, estesa poi al domicilio dell’arrestato, ha dato anch’essa esito positivo, in quanto venivano rinvenuti e posti sotto sequestro un bilancino di precisione e vari ritagli in plastica, funzionali al confezionamento al dettaglio dello stupefacente. Su direttiva del pm Stefano D’Arma il l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L'ipotesi contestata è detenzione di stupefacenti a fini di spaccio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.