Coronavirus, mini zone rosse a Viterbo. L'elenco delle strade chiuse dopo le 18. Sindaco firma l'ordinanza

28 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, mini zone rosse a Viterbo. Le strade e piazze chiuse dopo le 18. Come annunciato in mattinata il sindaco Giovanni Arena ha firmato l'ordinanza che impone il divieto di stazione e circolare senza motivo in diverse strade e piazze del centro abitato dove abitualmente si radunano giovani o extracomunitari. Il divieto scatterà tutti i giorni dalle 18 alle 24.

Queste le vie e le piazze interessate dal provvedimento: largo Marconi, piazza della Repubblica, piazza Unità d’Italia, piazza dei Caduti, piazza Martiri d’Ungheria, parco di Valle Faul, via Valle Piatta, nella zona delle scale che conducono alla chiesa di S.Maria della Salute, via san Clemente, nella zona delle scale che conducono a piazza San Lorenzo "È fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, ivi compreso – a tal fine – l’accesso con i veicoli ai passi carrabili e alle aree di parcheggio", si legge nell'ordinanza.

“Un provvedimento necessario per evitare la concentrazione di persone in alcuni luoghi in particolare - ha spiegato il sindaco Arena - nonostante i divieti di assembramento vigenti e nonostante le numerose raccomandazioni”.

Multe da 400 a 1.00 euro per i trasgressori. L'ordinanza entra in vigore a partire da oggi 28 ottobre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.