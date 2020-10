Coronavirus, morta anziana ospite della casa di riposo San Raffaele Arcangelo di Bagnoregio

28 ottobre 2020 a





Morta anziana ospite della casa di riposo San Raffaele Arcangelo di Bagnoregio. La notizia è stata diffusa su Facebook dal sindaco Luca Profili: "Purtroppo una delle ospiti della casa non ce l'ha fatta". Si tratta di una signora di Castiglione in Teverina che, stando a quanto ha pubblicato in un post il primo cittadino, ha avuto un peggioramento durante la serata di martedì 27 ottobre. le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate nella mattinata del 28 anche a causa di un quadro clinico precedente già difficile.

"La mia vicinanza e quella della nostra comunità alle persone a lei vicine", ha concluso il sindaco

