28 ottobre 2020 a

Coronavirus, tre studenti dell'istituto Stradella di Nepi positivi. Il sindaco chiude la scuola.

Il primo cittadino Franco Vita ha firmato l'ordinanza che dispone la chiusura della sede centrale di via Roma per domani, 29 ottobre per permettere la sanificazione dei locali.

La decisione è stata assunta dopo che in comune è arrivata la notizia della positività d tre alunni. Inoltre Franco Vita nell'ordinanza ha posto in quarantena due classi della scuola media e una delle scuole elementari. L'isolamento proseguirà fino all’esito del tampone molecolare a cui gli alunni interessati dovranno sottoporsi. Restano aperte la scuola dell’infanzia e la scuola primaria in piazza del Comune

