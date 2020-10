28 ottobre 2020 a

Coronavirus, test positivo per un'intera famiglia di Nepi. Ci sono anche tre studenti dello Stradella.

Nel Comune i nuovi positivi riscontarti oggi 28 ottobre sono tre. In ogni caso la situazione resta delicata, il virus continua a girare e contagiare. Il sindaco Franco Vita ha diffuso la notizia di un sospetto contagio di un intero nucleo familiare del quale fanno parte i tre ragazzi che frequentano lo Stradella. Sono risultati positivi al test veloce, ora si attende esito dei tamponi molecolare. "Con il dirigente amministrativo stiamo valutando i dovuti atti da assumere", dice il primo cittadino.

"In questa criticità emetterò un’ordinanza con restrizioni in prossimità della festa di Halloween per limitare il più possibile gli assembramenti", conclude Vita.

