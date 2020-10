Coronavirus, chiude asilo nido "Pane e marmellata" di Montefiascone. un'operatrice è positiva

Lia Saraca 28 ottobre 2020 a

a

a

Il virus è arrivato anche al nido comunale “Pane e marmellata” di Montefiascone. La struttura di via Santa Maria delle Grazie che accoglie i piccoli utenti da 0 fino a 3 anni, rimane chiusa per la positività al tampone di una operatrice in servizio presso il nido. Un caso di contagio da Covid - 19 che ha fatto scattare tutte le procedure previste dai protocolli sanitari.

Tra queste il divieto temporaneo d’utilizzo del nido fino al 7 novembre prossimo con la sospensione di tutte le attività educative “fino a quando non verranno effettuati – si legge nell’ordinanza del commissario prefettizio Anna De Luna –tutti i controlli per definire la filiera di contagio nonché la salificazione dell’immobile adibito a nido e sarà completato il periodo di quarantena stabilito per legge”.

L’attività all’interno del nido era stata sospesa in via temporanea il 22 ottobre dopo che tra gli operatori si era verificato un caso di febbre con temperatura sopra i 37,5 gradi. Da qui la chiusura e gli accertamenti sanitari con il test del tampone che dunque ha dato esito positivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.