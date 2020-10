Coronavirus, a Viterbo alunni messi in quarantena con 10 giorni di ritardo

Massimiliano Conti 28 ottobre 2020 a

L’aumento vertiginoso dei contagi sta rendendo sempre più difficile nella Tuscia anche la gestione delle quarantene scolastiche. Sono sempre di più, infatti, i casi in cui l’isolamento delle classi dove si sono verificate infezioni scatta molti giorni dopo, anche dieci, rispetto al momento in cui l’alunno contagiato ha iniziato ad accusare i primi sintomi. Cioè quando la quarantena tecnicamente dovrebbe essere già quasi conclusa. E’ l’aspetto paradossale del combinato disposto tra le lentezze burocratiche e i tempi non proprio brevissimi necessari per processare i tamponi molecolari, che si stanno allungando in modo proporzionale ai contagi.

Se un certo ritardo tra comparsa dei sintomi e test diagnostico è ovviamente fisiologico perché le famiglie a volte aspettano uno o due giorni prima di chiamare il pediatra di libera scelta o il medico di base (a cui spetta il compito di decidere se prescrivere o no il tampone), meno fisiologico è il tempo che trascorre successivamente fino alla messa in quarantena della classe da parte della Asl.

Dalla direzione dell’azienda ammettono che i ritardi ci sono, anche se i tamponi effettuati da alunni e studenti hanno priorità rispetto agli altri. “Il problema è complesso - dicono dalla cittadella della salute - e ogni caso di quarantena fa storia a sè perché i ritardi possono dipendere da una varietà di fattori e variabili”.

Ai ritardi di natura tecnico-sanitaria si sommano, come detto, spesso i difetti di comunicazione e i tempi burocratici. Fatto sta che si moltiplicano nella Tuscia i casi di classi messe in quarantena a distanza di molti giorni. Emblematico il post di ieri del sindaco di Fabrica di Roma Mario Scarnati “Mi è stato comunicato di altri due positivi: sono due bambini. Uno di 10 anni frequenta la scuola Dante Alighieri di Fabrica di Roma ma, avendo avuto il sospetto, sono 11 giorni che non andava a scuola. L’altra è una bambina di 6 anni che frequenta la 1B di Faleri che però da giorni sta in quarantena. In pratica il risultato dei tamponi è arrivato oggi dalla Asl, ma non c’è pericolo per i bambini che frequentavano le scuole”. Almeno si spera.

"Un alunno della mia scuola - confida un insegnante di un altro paese della provincia - non veniva a scuola dal 14 ottobre. La classe a cui apparteneva è stata messa in quarantena venerdì 23. Considerando che il bambino era probabilmente positivo già dai giorni precedenti la comparsa dei sintomi, il virus è stato libero di propagarsi per una decina di giorni. Ormai ogni mattina, visto l’aumento esplosivo dei contagi nel nostro territorio, prima di entrare in classe bisogna dire una preghiera o accendere un cero”. Il tutto mentre la ministra Azzolina continua a dare i numeri e a definire le scuole i luoghi più sicuri del mondo. I fatti ormai la smentiscono su tutta la linea.

