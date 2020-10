Coronavirus, Fusco (Lega Viterbo) contro Conte: "Riaprire tutto e aumentare i controlli"

28 ottobre 2020 a

“Riaprire tutto e subito: palestre, piscine, centri termali. Via anche la chiusura anticipata per bar, ristoranti e pizzerie. Per decongestionare i trasporti, invece, oltre ai bus privati, si può ricorrere anche ai pullman militari. E stop totale alla didattica in presenza nelle scuole superiori”. A parlare il senatore Umberto Fusco, che boccia in toto l’ultimo dpcm firmato dal presidente Conte con le nuove misure anti Covid: “Le regole servono, ma sono quelle che ci dettano gli esperti di sanità. Bisogna farle rispettare e punire severamente chi trasgredisce. Ma non può essere la politica a decidere in questo ambito. Se invece pensiamo di risolvere il problema chiudendo tutto, allora il Paese si ferma, restiamo a casa in attesa del bollettino serale sul virus fin quando il vaccino non sarà pronto”.

Secondo Fusco, “le uniche iniziative che vanno vietate sono le grandi manifestazioni dove per forza di cose si creano assembramenti”. Chiudere i ristoranti, invece, “non serve a niente, se non a danneggiare ancora di più gli operatori, già stremati dopo i mesi di serrata obbligata. Per molte attività che lavorano prevalentemente in orario serale, chiudere in anticipo equivale a non lavorare per niente”. Negativo il giudizio anche sulla chiusura delle palestre, delle piscine e di tutte le attività similari, “che dopo il lockdown hanno speso molti soldi per tornare a lavorare in sicurezza. Come si fa a dire loro che devono fermarsi nuovamente?”. Il settore, invece, su cui bisogna fare attenzione è quello dei trasporti, “autobus, metropolitane, ma anche treni come dimostrano le immagini dei pendolari della Roma-Viterbo ammassati”. “Bisogna limitare la capienza massima dei mezzi e al tempo stesso potenziare il servizio. Per il trasporto su gomma, bene l’idea di integrare le corse dei pullman ricorrendo ai privati, perché in questo modo si aiutano anche le imprese del settore ancora ferme. Ma proprio per questa esigenza non si possono aspettare i tempi lunghi che servono per assegnare un appalto. L’esecutivo e il parlamento hanno tutti gli strumenti per mettere in campo procedure più rapide”.

Laddove neanche i mezzi privati fossero sufficienti, o comunque in sinergia con essi, Fusco propone di fare ricorso ai pullman militari: “In questa emergenza l’Esercito ha già dato un grande contributo in tutte le situazioni in cui è stato chiamato in causa”, dice l’esponente della Lega, membro anche della commissione difesa del Senato. “Abbiamo sia le strutture sia i mezzi idonei per intervenire in qualsiasi ambito che riguardi le situazioni di emergenza, anche quando si parla di mobilità”.

Per alleggerire i trasporti Fusco propone anche di applicare la didattica a distanza full time nelle scuole superiori, “mantenendo quella in presenza nelle scuole di ordine inferiore, dove spesso i trasporti degli studenti vengono gestiti in ambito famigliare e quindi con meno rischio di contagio”.

