Mini lockdown, le associazioni di categoria di Viterbo non ci stanno. "Era meglio chiudere le scuole"

Alessandro Quami 28 ottobre 2020 a

a

a

Per alcuni è la scuola la causa principale dei nuovi contagi, e servirà a poco la nuova chiusura. Per altri, invece, è l’incertezza il male più grande che le piccole imprese devono combattere, prima ancora dei mancati incassi che il nuovo mini lockdown comporterà. Ovviamente la chiusura (totale o parziale) di quattro settimane, produrrà effetti negativi diretti sui fatturati di bar, ristoranti, pasticcerie, piscine e palestre, ma non avere certezze è ancora peggio. Inoltre, anche altre attività dell’indotto, come quelle dell’agroalimentare, avranno delle ripercussioni negative sulla produzione e sulla vendita agli esercizi pubblici della ristorazione, che dovranno chiudere alle 18.

Oltre a queste considerazioni, le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato hanno da dire qualcosa sulle misure prese dal governo. Ad esempio, Confesercenti chiede di riportare alle 24 o alle 23 l’orario limite per i locali. Per poi arrivare al più drastico, che è il direttore di Confartigianato Viterbo, Andrea De Simone: “Le misure prese non solo sono dannose, ma non servono a nulla per ridurre i contagi, che non si trovano nelle pasticcerie, nelle pizzerie e nei bar, ma sono causati dalla ripresa delle lezioni. Proprio per questo, noi di Confartigianato siamo favorevoli alla chiusura delle scuole”.

Infatti, continua De Simone, “ci sono stati dei mesi per fare in modo che il ritorno sui banchi potesse avvenire in modo sostenibile, ma così non è stato. Si vedano i mezzi pubblici che sono pieni, ben oltre l’80% della capienza. Mi duole dire questo, ma da quando è iniziata la scuola i contagi sono saliti”.

Chi ci va più cauta è la segretaria della Cna Viterbo: “I bar, i ristoranti, le pizzerie saranno i più penalizzati – afferma Luigia Melaragni -. Inoltre, queste misure colpiscono anche altre imprese della filiera della ristorazione, come i caseifici, ma per ora non possiamo prevedere bene gli effetti di queste restrizioni. Per questo, è difficile dare ora un giudizio sulla bontà dei provvedimenti governativi”.

Ma ciò che più preoccupa la segretaria provinciale di Cna è “l’incertezza”. Incertezza nemica degli investimenti: “Tanti operatori non sanno cosa fare: e se dopo il 24 novembre ci sarà un’altra chiusura?”.

Anche per questo, servono subito ristori monetari promessi dal governo: “Gli imprenditori e i lavoratori colpiti devono essere sostenuti al più presto”, spiega Giancarlo Bandini, di Confimprese.

Mentre Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti Viterbo, va oltre: “Chiederemo che la chiusura di bar e ristoranti sia alle 24 o alle 23”. E ancora: “Siano sostenuti anche i prodotti tipici della provincia, come il vino, che soffriranno a causa della minore attività della ristorazione. Altro problema è il ristoro ai proprietari degli immobili commerciali, in quanto anche gli affitti non potranno essere pagati da chi non lavora. Altrimenti, aumenteranno gli sfratti e gli esercenti chiuderanno”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.