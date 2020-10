Pianista prodigio a Civita Castellana. Giorgia Melone trionfa nel concorso internazionale dedicato a Beethoven

Alfredo Parroccini 28 ottobre 2020 a

a

a

Giorgia Melone ha vinto il “Grand Prize Virtuoso”, il concorso internazionale di musica che si svolge a Bonn, in Germania, in occasione del 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven. La giovane pianista di Civita Castellana, undici anni di età, ha partecipato al prestigioso concorso on line, studiando con la didattica a distanza per giorni interi e con grande passione. Seguendo le lezioni dei maestri di pianoforte Giuseppe Fusaro e Clarissa De Rosa Arcuri e del maestro di Teoria e Solfeggio Salvatore Mazzei e registrando le sue esecuzioni musicali, Giorgia è sbaragliato l’agguerrita concorrenza degli altri pianisti provenienti da tutto il mondo. Ora avrà l’onore di ritirare il premio a Bonn e di esibirsi nella Beethoven Haus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.