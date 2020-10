Montefiascone, in comune arriva il sub commissario. Giuseppe Antonio De Cesare affiancherà Anna De Luna

Lia Saraca 28 ottobre 2020 a

Montefiascone, in Comune arriva Giuseppe Antonio De Cesare. Nominato sub commissario dal prefetto di Viterbo il 12 ottobre in ausilio del commissario prefettizio, svolgerà le funzioni vicarie di Anna De Luna che è alla guida della città dal 9 ottobre scorso.

Una data che ha segnato l’inizio del commissariamento del Comune dopo le dimissioni di nove consiglieri comunali (Cimarello, De Santis, Moscetti, Cicoria, Femminella, Bracoloni, Merlo, Chiatti, Capocecera) e la conseguente caduta dell’amministrazione Paolini.

Proprio il commissario De Luna, con il decreto di lunedì scorso 26 ottobre, ha attribuito a De Cesare l’incarico di vicario. “Considerata la complessità delle funzioni attribuite al commissario prefettizio - si legge nell’atto -; atteso che è nella facoltà del commissario prefettizio delegare le funzioni vicarie, al fine di rispondere al meglio alle esigenze funzionali della temporanea gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari; si decreta di attribuire al sub commissario, ingegnere Giuseppe Antonio De Cesare, le funzioni vicarie”.

Con questo atto, il sub commissario potrà dunque svolgere la propria funzione “da esercitare – specifica il decreto – in caso di assenza o impedimento del commissario prefettizio, con contestuale delega alla firma degli atti”.

Nello specifico, De Cesare si occuperà del terzo settore che tra l’altro comprende l’assetto del territorio, urbanistica, manutenzione e lavori pubblici. In ballo c’è inoltre il nuovo appalto per l’affidamento della raccolta differenziata urbana. Per ora, l’attività amministrativa dell’ente comunale sarà dunque guidata dal commissario prefettizio e dal suo vicario che dovranno traghettare Montefiascone fino alle prossime elezioni comunali della primavera 2021.

