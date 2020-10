Coronavirus Nepi, una classe della scuola primaria in quarantena

27 ottobre 2020 a

Coronavirus, a Nepi in quarantena anche una classe della scuola primaria.

Lo ha annunciato il sindaco Franco Vita. Nei giorni scorsi era stata messa in quarantena una classe della scuola dell'infanzia perché una bambina era stata contagiata. Da domani 28 ottobre fino al 5 novembre sarà in quarantena una classe della scuola primaria che si trova nella sede di Via Roma dello Stradella. "Domani provvederemo a sanificare l’aula. Questa decisione è stata assunta perché il fratello della bambina della scuola dell’infanzia è risultato positivo al Covid", spiega il sindaco. Vita sempre su Facebook ha lanciato un appello ai giovani a limitare le feste in vista di Halloween

