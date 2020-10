Coronavirus, a Fabrica di Roma positivi un bambino di 10 e una bimba di 6 anni

27 ottobre 2020 a

Coronavirus, altri due bambini positivi a Fabrica di Roma. A dare la notizia è stato il sindaco Mario Scarnati con un post su Facebook. Si tratta di un bambino di 10 anni che frequenta la scuola Dante Alighieri. "Sono 11 giorni tuttavia che non frequenta l'istituto", precisa il primo cittadino. L'altro contagio riguarda una bambina di 6 anni che frequenta la scuola di Faleri che tuttavia è in quarantena da diversi giorni.

"In pratica il risultato dei tamponi è arrivato oggi dalla Asl ma non c’è pericolo per i bambini che frequentavano le scuole. I casi, in questo momento, a Fabrica sono 36, come ho già detto ieri, stanno tutti sotto controllo e in quarantena", conclude Scarnati

