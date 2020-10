Coronavirus, a Nepi altri 12 contagi. Il sindaco: "Mi riferiscono di persone in isolamento che vanno in giro"

27 ottobre 2020 a

Un'altra giornata nera per Nepi dove oggi, 27 ottobre si sono registrati altri 12 contagi e il sindaco Franco Vita se la prende con le persone che non rispettano le regole anticontagio, specie quelle in isolamento che, a suo dire, "vanno in giro lo stesso"

Questo il messaggio del primo cittadino: "Un numero mai raggiunto dal nostro Comune. Spesso si tratta di interi nuclei familiari che sono stati contagiati. Per questo mi rivolgo a coloro che non rispettano le prescrizioni, poi spesso sono loro che infettano tutta la propria famiglia. E se qualcuno crede di avere sintomi da Covid eviti contatti che possono provocare una possibile diffusione del contagio, fino all’esito del tampone negativo".

"Purtroppo - aggiunge Vita - mi riferiscono di persone in isolamento o in attesa dell’esito del tampone che circolano tranquillamente. Non solo sono privi di rispetto nei confronti degli altri ma rischiano pure una condanna penale"

