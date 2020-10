Coronavirus, il sindaco di Tuscania annuncia controlli sui bus della Cotral. Video

27 ottobre 2020 a

Coronavirus, il sindaco di Tuscania annuncia controlli sui bus della Cotral.

Dopo aver realizzato delle piccole "zone rosse" nel suo Comune il sindaco Fabio Bartolacci annuncia una nuova misura per contenere i contagi. Nel suo comune con i 3 positivi di ieri le persone attualmente contagiate sono 40.



"Per questo ho ordinato dei controlli per verificare il rispetto delle misure anti Covid nei bus Cotral che portano a scuola i nostri ragazzi o con i quali vanno al lavoro i nostri concittadini. Perché mentre si chiedono sacrifici alle attività costrette a chiudere sui trasporti si sta facendo poco", ha detto il sindaco durante un video messaggio pubblicato su Facebook.

Inoltre il primo cittadino ha comunicato che anche alcune classi delle scuole elementari, dopo quelle delle medie per il quale era scattato il protocollo lunedì sera, sono state invitate a restare a casa.

