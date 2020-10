Spaccia in via del Paradosso a Viterbo, arrestato. Era uscito da un mese dal carcere

27 ottobre 2020 a

I carabinieri lo hanno sorpreso con la droga addosso in via del Paradosso a Viterbo e per lui si sono aperte di nuovo le porte del carcere. Si tratta di un trentenne italiano che era uscito da Mammagialla da appena un mese.

E' stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo di Viterbo che gli hanno trovato addosso 7 dosi di cocaina per un totale di 6 grammi. L'uomo era uscito da poco più di un mese dal carcere dopo essere stato arrestato dai Carabinieri per avere tentato in estate di effettuare due rapine a esercizi commerciali; è stato nuovamente tradotto presso il carcere di Viterbo

