Viterbo, continuava a spacciare anche agli arresti domiciliari: in carcere

27 ottobre 2020 a

a

a

Continuava a spacciare anche agli arresti domiciliari: in carcere. E' accaduto a Viterbo dove i carabinieri hanno fermato e portato in carcere un italiano che doveva stare agli arresti domiciliari. Invece i militari lo hanno sorpreso in via Domenico Corvo. Per due volte era stato arrestato per spaccio, ma la misura cautelare dei domiciliari sembrava non bastare. Così la Procura, dopo le indagini dei carabinieri, ha chiesto ed ottenuto dal gip l'aggravamento della misura. I carabinieri lo hanno dunque bloccato fuori dalla sua abitazione accompagnato nel carcere di Mammagialla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.