Vaccino antinfluenzale, nella Tuscia ancora le dosi non bastano. Medici costretti a rinviare la somministrazione

"Non c’è nessuna carenza di vaccino antinfluenzale, ci sono le dosi per tutti". Lo dice la Regione Lazio ma si stenta a crederci. Almeno a guardare quello che sta succedendo nella Tuscia, dove molti medici di base stanno rinviando le vaccinazioni, già dopo la prima settimana, per esaurimento delle dosi. Tanto che serpeggia un forte malumore tra gli stessi medici costretti a fronteggiare le pressioni e le proteste dei propri mutuati, la cui sensibilità al vaccino pare stia crescendo proporzionalmente al numero dei contagi Covid. Tutti gli esperti convengono infatti sul fatto che l'influenza, il cui arrivo è imminente, potrebbe amplificare gli effetti del coronavirus, mettendo ancora di più sotto stress le strutture sanitarie già supercongestionate. "Ho chiamato la settimana scorsa l'ambulatorio del mio medico di base per vaccinarmi - racconta un cittadino di Civita Castellana - e sono stato inviato a richiamare questa settimana perché le dosi erano finite e sarebbero arrivate a breve. Oggi (ieri, ndr) ho chiamato di nuovo e mi è stato detto che non se ne parla prima di novembre".

Eppure la dottoressa Silvia Aquilani, responsabile del servizio di prevenzione della Asl di Viterbo, due settimane fa in un'intervista a questo giornale aveva assicurato che nel Lazio e a Viterbo, contrariamente a quanto avvenuto in altre zone d'Italia, non ci sarebbero stati problemi di approvvigionamento: la prima tranche da 61 mila dosi era già arrivata - aveva detto la dirigente Asl - e a breve sarebbe arrivata anche la seconda. A quanto pare, la prima tranche è andata subito esaurita e i tempi per avere la seconda non sono così brevi. Forse la Regione Lazio non si aspettava una domanda così alta, o c'è stato qualche altro problema? Per ora i medici di base sono rimasti in silenzio ma pare siano pronti, qualora i vaccini non vengano distribuiti in tempi utili, a far sentire la loro voce. Chi parla intanto sono i cittadini: "Quelle della Regione lazio sono bugie - ha scritto C. O. sulla pagina Facebook di Viterbo Civica -. I vaccini sono arrivati ai medici con il contagocce e sono finiti in 2 o 3 giorni. Farli in ritardo in presenza del virus non serve a niente".

Per la cronaca, è possibile ordinare e comprare il vaccino in farmacia: il costo è di 9,50 euro a dose.

