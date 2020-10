Ristoratori costretti a chiudere alle 18, il Comune di Viterbo proroga lo stop alla Tosap

27 ottobre 2020 a

Proroga occupazione temporanea suolo pubblico con esenzione pagamento Tosap per pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande del territorio comunale, il Comune fa sapere che è on line l'avviso pubblico per la richiesta di rinnovo fino al prossimo 31 dicembre. I titolari di pubblici esercizi che intendono prorogare tali occupazioni, continuando ad avvalersi dell'esenzione dal pagamento Tosap sino al 31 dicembre 2020 - si legge nell'avviso pubblico - devono presentare per tempo, possibilmente nel corrente mese di ottobre, le relative istanze di rinnovo occupazione temporanea di suolo pubblico, indicando la precedente autorizzazione. La maggior parte delle concessioni di occupazione temporanee di suolo pubblico sinora richieste dai pubblici esercizi, a seguito del precedente avviso dello scorso 13 maggio, e successivamente rilasciate dall'amministrazione comunale, scadranno infatti il prossimo 31 ottobre.

"In questo momento di grande difficoltà - ha spiegato il sindaco Arena - faremo tutto quello che ci è possibile fare per aiutare chi sta vivendo un momento di crisi economica, ancor di più quelle attività che risentono maggiormente delle restrizioni imposte con le recenti disposizioni governative".

La richiesta di rinnovo va inviata all'indirizzo [email protected] e può essere fatta con una semplice comunicazione, indicando la precedente autorizzazione.

