Viterbo, le opposizioni pronte a presentare una pioggia di emendamenti al bilancio

27 ottobre 2020 a

a

a

Bilancio di Palazzo dei Priori, opposizioni pronte a ridisegnarlo a suon di emendamenti. Quello portato in Consiglio dalla giunta Arena non è piaciuto alle forze di minoranza che, nel pomeriggio di ieri, si sono presentate unite alla conferenza convocata rigorosamente a distanza.

Emendamenti che interessano un milione di euro di spesa ordinaria e che puntano a dare supporto a categorie in difficoltà a causa della pandemia Covid-19 e altri emendamenti, per tre milioni e mezzo di euro, per tratteggiare in prospettiva la città di domani. Corale la sottolineatura sui due milioni di euro dell’avanzo di bilancio che l’amministrazione Arena ha lasciato inutilizzati. Quelli che ci hanno martellato sopra come fabbri sono stati Alvaro Ricci (Pd) e Giacomo Barelli (Forza Civica). Ricci: “Dei sette milioni di avanzo ne hanno applicati cinque, due sono rimasti lì. Riandranno in avanzo, come si fa a non impegnare due milioni di soldi veri? Un assurdo”. “Poi ci dicono che i soldi non ci sono. Non è vero e quanto hanno fatto lo dimostra. Piuttosto non hanno idea di come spenderli e di questo devono rendere conto alla città”, così Barelli.

Il primo dato è la comunione d’intenti tra Pd e civiche collegate, M5S e Viterbo2020. Insieme per tirare le orecchie ad Arena e i suoi ma più che altro “uniti per senso di responsabilità davanti a una situazione dura che Viterbo sta affrontando”. E sul lavoro dell’amministrazione ne hanno da dire molte: “Hanno presentato un bilancio di gestione, senza che possa funzionare come strumento per fronteggiare i problemi sul tessuto sociale ed economico innescati dalla pandemia”.

“Non hanno pensato né al presente né al futuro – continuano -. Nel documento di bilancio mancano sostegni per le categorie in difficoltà, per il Covid e un’idea della città post emergenza”. La ricetta che le opposizioni presenteranno nelle sedute di Consiglio di domani e giovedì, si sostanzia di emendamenti nati per aiutare negozianti e attività, famiglie in difficoltà a garantire l’accesso alla didattica ai ragazzi e sopperire a deficit come il potenziamento del trasporto scuolabus. Previsto un fondo per dare ristoro agli operatori culturali, tema bene argomentato dal consigliere di Viterbo2020 Alfonso Antoniozzi.

Di questo filone l'emendamento più significativo ha un nome specifico: Sos Commercio. 500 mila euro per sostegno al pagamento affitti della categoria e per rimborso delle risorse spese nell'adeguamento alle normative di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Gli emendamenti d'investimento riguardano la realizzazione del Polo Museale; il completamento dei lavori alla scuola di Santa Barbara; la bonifica del radon nella scuola di San Martin;, la sistemazione di Strada Fonte e Salemme; i lavori di interramento della ferrovia a piazza Crispi.

...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.