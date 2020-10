Assunzioni e consulenze alla Talete, Luisa Ciambella (Pd) solleva il caso in Consiglio comunale

27 ottobre 2020 a

a

a

La Talete aumenta le tariffe per evitare il dissesto, ma intanto continua a spendere soldi per assunzioni o consulenze. L’ultimo caso risale a venerdì scorso, quando il cda dell’azienda idrica, stavolta non all’unanimità (la consigliera Antonella Stella, nominata in quota FdI, non avrebbe votato), ha deliberato un incarico a un importante studio legale per una somma di circa 70 mila euro, secondo quanto denunciato nell’ultima seduta di consiglio comunale dalla dem Luisa Ciambella, che è tornata così a incalzare il sindaco Arena, in qualità di socio di maggioranza relativa di Talete con il 20,78% delle quote, sul controllo analogo che il Comune a suo dire non avrebbe svolto, o avrebbe svolto in maniera superficiale.

“Siete al corrente - ha chiesto Ciambella ad Arena e al vice Enrico Contardo - di questa nuova consulenza che, a quanto mi risulta, sarebbe stata votata venerdì scorso? L’avete condivisa? Noi non sappiamo la ragione di questo incarico, ma sappiamo che 70 mila euro per una società come Talete sono davvero tanti. Vorremmo quindi capire dov’è questo controllo analogo, che nel Dup asserite di aver esercitato”.

La consigliera dem ha poi puntato il dito sul “regalo” da 170 mila euro che Talete avrebbe fatto al Comune di San Lorenzo Nuovo a causa del sistema di bollettazione obsoleto: “Sapevate - ha continuato sempre rivolta ad Arena e Contardo -, che questo software non a norma ha consentito al Comune di San Lorenzo di incassare dai cittadini le bollette senza però girare un centesimo all’azienda, in quanto l’acqua fornita non era dearsenificata e la bollettazione è risultata non corretta?"L’ex vicesindaco ha poi scoperchiato la pentola Cobalb, la società che gestiva l’anello di depurazione intorno al lago di Bolsena, fallita a causa dei debiti. La gestione del depuratore è passata a Talete e così dovrebbe essere anche per i dipendenti: “Il Comune di Viterbo sta seguendo questa vicenda? Avete mai sentito parlare del Cobalb? Sapete che la società è fallita?”, ha chiesto ancora Luisa Ciambella. E infine i mutui che Talete avrebbe smesso di pagare ai Comuni: “E’ tutto normale per voi? Per quanto tempo il sindaco continuerà a mettere la testa sotto la sabbia di fronte a una gestione così creativa che ha portato a due rincari delle bollette nel giro di un anno e senza un piano di ristrutturazione?”.

Per Ciambella il problema Talete è diventato ormai ineludibile: “Se continueranno a non esserci risposte alle tante domande poste dalla sottoscritta - ha dichiarato -, verrà il momento che qualcun altro verrà a chiederne conto. E allora ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità”.

Da parte sua, il sindaco Arena ha detto che chiederà al presidente del comitato per il controllo analogo Nocchi di convocare al più presto una riunione. "Se chiedete di essere aggiornati da Nocchi- ha concluso Ciambella - significa che ammettete implicitamente di aver abdicato al ruolo che la legge vi impone”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.