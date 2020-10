Tarquinia, il sindaco Giulivi sospende la Ztl fino al 24 novembre

27 ottobre 2020 a

Il sindaco Alessandro Giulivi, visto il nuovo Dpcm, apre momentaneamente il centro storico sospendendo la ztl fino al 24 novembre. “È nostra decisione, alla luce del nuovo decreto che limita gli orari delle attività commerciali e ristorative - dichiara il sindaco -, la disattivazione dei varchi di accesso della ztl centro storico fino al termine di tale provvedimento. Le auto potranno liberamente accedere, tutti i giorni, a qualsiasi ora, sabato e domenica compresi”.

“Molti operatori si stanno organizzando con il servizio di asporto e consegne a domicilio e questo provvedimento favorirà le attività in un momento nuovamente difficile a causa dell’emergenza sanitaria. – continua Giulivi - Questo nuovo Dpcm impone delle restrizioni e dobbiamo adeguare i provvedimenti presi questa estate per favorire i commercianti ad utilizzare gli spazi esterni così da chiudere il centro storico. Il provvedimento ha natura sperimentale e potrà essere sottoposto a modifiche o integrazioni”.

Sulla nuova scelta amministrativa, interviene il Partito democratico: “Siamo d’accordo che la riapertura del centro storico e la sospensione della ztl possano essere d’aiuto alle attività commerciali, in modo particolare a chi lavora con le consegne a domicilio e con l’asporto -dicono -. Siamo così tanto d’accordo che è l’idea che sosteniamo dal principio, da circa sei mesi, portata anche in consiglio comunale e nemmeno presa in considerazione da un sindaco che ‘non vota le mozioni della minoranza per prassi’. E’ l’idea per la quale una chiusura di questo tipo nulla aveva a che vedere con l’emergenza coronavirus, anzi andava a svantaggio di tutti in una situazione emergenziale: tesi evidentemente sostenuta dalle oltre mille persone che avevano firmato la nostra petizione e che lei, sindaco, aveva bellamente ignorato”.

