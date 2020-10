26 ottobre 2020 a

Coronavirus, allarme nella scuola media di Tuscania. Lezioni a distanza per una classe.

Alcuni contagi si sarebbero verificati nel personale scolastico e nel pomeriggio del 26 ottobre diversi genitori hanno manifestato preoccupazione. Intorno alle 22.30 il Comune ha diramato un comunicato che annuncia la sospensione delle lezioni in presenza, per adesso solo per martedì 27 ottobre, in una classe.

Questo il comunicato: "Tanti nostri concittadini, mamme e papà di ragazzi e ragazze che frequentano la scuola media, ci hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alcuni contagi che hanno colpito il personale scolastico. Pertanto in attesa del protocollo Asl, in accordo con la Dirigente scolastica, si è deciso di avvisare i genitori degli alunni della sola classe 3D di non far frequentare le lezioni per la giornata di domani martedì 27 ottobre. Non appena perverra il protocollo Asl sarà data massima informazione".

