Bimbo di tre mesi positivo al coronavirus a Nepi. L'annuncio del sindaco Franco Vita

C’è anche un bimbo di 3 mesi tra i 214 positivi che si sono contati nella giornata del 26 ottobre nella Tuscia. Il piccolo abita con la famiglia a Nepi dove ieri ci sono stati altri 4 contagi, tutti appartenenti a un nucleo familiare.

“Si conferma la diffusione nelle famiglie dove spesso il contagio viene portato da una sola persona”, dice il sindaco Franco Vita.

In ogni caso oggi si è tirato anche un sospiro di sollievo dopo che i tamponi effettuati a spese del Comune a docenti e personale dell’istituto Stradella sono risultati negativi. “Considerato l’esito dei test del personale docente e non dello Stradella la scuola dell’infanzia sarà regolarmente aperta ad eccezione dei bambini della sezione D messi in quarantena”.

Ieri si è riunita la Coc , commissione per la gestione delle criticità, alla quale hanno partecipato due rappresentanti della minoranza. Sono state assunte delle decisioni tra cui la chiusura dal parco comunale alle ore 17,30 è l’apertura alle 9. Da parte di alcuni medici di base è stata manifestata la disponibilità di eseguire test antigienici in locali del Comune.

