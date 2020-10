26 ottobre 2020 a

a

a

Pesca da record al Lago di Bolsena. La passione di Gioseph trasmessa al figlio.

Una passione che si è tramandata da padre in figlio. Insieme nei giorni scorsi hanno pescato una carpa gigante di 11 chili nel Lago di Bolsena. Si tratta di Gioseph Gaylor Spagnolo, per gli amici civitonici semplicemente Gigi, e suo figlio Manuel che sono stati tra i protagonisti della manifestazione sportiva che si è svolta al lago di Bolsena.

E' un grande appassionato di questa particolare pratica sportiva. Nel 2018 ha partecipato alla World Carp Classic (Coppa del mondo) e nel 2019 all'International Marathon Saluresti in Romania. E' un grande conoscitore dei laghi vulcanici e da anni studia le tecniche e le esce migliori.

E' sposato a civita Castellana ed ha due figli. La sua passione per la pesca lo ha fatto conoscere oltre i confini della provincia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.