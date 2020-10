Coronavirus, altri 4 positivi a Tuscania. Il sindaco chiude le strade dove si radunano gli adolescenti. Il video

26 ottobre 2020 a

Coronavirus, altri 4 positivi a Tuscania. Il sindaco chiude le strade dove si radunano gli adolescenti.

Altre 4 persone sono state contagiate a Tuscania. Ne ha dato notizia il sindaco durante il consueto videomessaggio pubblicato su Facebook per aggiornare i cittadini sull'emergenza coronavirus. Bartolacci ha annunciato che c'è un residente guarito.

Dopo aver sentito il Prefetto il sindaco ha chiuso alcune strade dove era difficile il controllo: via della Torretta, via Poggio Barone, via del Turco, piazza vittorio Veneto, largo Padre Alceste. Si tratta delle vie dove nelle ore serali e notturne si è registrata la presenza di numerosi adolescenti e ragazzi con assembramenti. La chiusura sarà dalle 16 alle 24.

