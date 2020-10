26 ottobre 2020 a

Coronavirus, a Bagnoregio contagiati 21 ospiti della casa di riposo San Raffaele Arcangelo.

Quasi tutti gli ospiti della struttura per anziani sono risultati positivi al Covid-19. A darne notizia è il sindaco Luca Profili. nella giornata di domenica era stato ufficializzato il contagio di 8 operatori: "Stiamo eseguendo un tracciamento dei contatti di tutti gli ospiti e delle operatrici per evitare che questa situazione possa diventare ancora più grave.

Saranno effettuati tamponi per tutti coloro che sono venuto a contatto con i casi positivi".

Intanto il primo cittadino, per la giornata di oggi, ha disposto la chiusura di due classi dell'istituto Agosti finché non si avranno gli esiti dei tamponi dei ragazzi in quarantena. "Non si tratta di studenti, ma di familiari. Non serve agitarsi, perché la situazione allo stato attuale appare sotto controllo, ma dobbiamo prendere decisioni coraggiose e veloci per evitare problemi ulteriori", spiega il primo cittadino.

