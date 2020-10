Asl Viterbo, incarichi legali per 395 mila euro a un solo avvocato di Terni

26 ottobre 2020 a

a

a

Incarichi per oltre 395 mila euro in tre anni. Precisamente dal 16 novembre 2017 al 1° ottobre 2020. Sono quelli conferiti dalla Asl di Viterbo a un legale umbro. Patrizia Bececco del Foro di Terni. La stessa che, come ha rivelato il quotidiano romano il Tempo in un articolo a firma di Francesco Storace, pubblicato tre giorni fa, ha ottenuto quest’anno, in tre mesi, incarichi legali per più di mezzo milione dal Policlinico Umberto I di Roma.

L’avvocatessa sembra legata, tanto alla capitale, quanto al capoluogo della Tuscia, da un filo che parte proprio dall’Umbria. E’ un dato infatti che sia il direttore generale dell’Umberto I, Vincenzo Panella, che il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti, hanno per così dire radici ternane. Il primo, a Terni, prima di essere chiamato da Nicola Zingaretti e dall’assessore Alessio D’Amato ad occuparsi di Asl e aziende ospedaliere laziali, ha infatti ricoperto incarichi di direzione generale, mentre la seconda ha la famiglia.

In tre anni sono stati 43 gli incarichi assegnati dalla Asl viterbese a Patrizia Bececco. Dodici, finora, nel 2020: il primo il 2 aprile, l’ultimo il 1° ottobre. Incarichi di 4, 5, 8 mila euro, qualcuno però anche ben più sostanzioso. E’ il caso, ad esempio, di due conferiti a distanza di 24 ore, il 15 e il 16 settembre scorsi, rispettivamente di 11 mila 353 e 36 mila 151 euro. In entrambi, va detto, ad onor del vero, che compare però anche il nome di un altro avvocato: Vittorio Miniero.

A Patrizia Bececco la Asl, che ha anche un suo ufficio legale al vertice del quale è stato da poco tempo stabilizzato l’avvocato Elaine Bolognini, si è rivolta e si rivolge per le questioni più disparate: da cause intentate da dipendenti presso il giudice del lavoro a contenziosi con fornitori dinanzi alla giustizia amministrativa (Tar), da opposizioni a decreti ingiuntivi notificati alla Cittadella di decine e decine di migliaia di euro a piccole vertenze di ordinaria amministrazione. Per la cronaca, a livello temporale gli affidamenti hanno seguito questo andamento: 14 nel 2018, 15 nel 2019 e, come detto, 12 quest’anno, ma al 31 dicembre mancano ancora due mesi abbondanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.