Coronavirus, Farnese non rischia più la zona rossa. Vigilanza solo nella casa di riposo.

"Ho ricevuto da poco comunicazione che Farnese non è più osservato speciale da parte delle Autorità Sanitarie, ma che la più stretta vigilanza sarà ridotta alla sola area della Casa di Riposo" . E' il sindaco Giuseppe Ciucci a comunicarlo dalla sua pagina Facebook alla cittadinanza.

"La brusca impennata di contagi della scorsa settimana, per via dell'ondata epidemiologica che ha coinvolto la Casa di Riposo San Francesco - ha poi proseguito il primo cittadino nella sua nota - aveva allarmato le autorità sanitarie tanto da far pensare seriamente di sottoporre il territorio comunale di Farnese a Zona Rossa". Secondo Ciucci la misura, pur severa, sarebbe stato un atto dovuto da parte dell'Assessorato alla Salute della Regione Lazio ma una sicura condanna a morte per le già precaria situazione economica del territorio.

"Artigiani, commercianti, liberi professionisti, imprenditori agricoli, allevatori, ristoratori e tutti i lavoratori operanti fuori Comune avrebbero dovuto, infatti, interrompere immediatamente le loro attività - ha concluso il rappresentante di governo - subendo tutti i danni connessi. I nostri studenti, gli insegnanti sarebbero dovuti rimanere a casa privando, i primi soprattutto, del loro diritto allo studio". Nei giorni scorsi la popolazione è stata sottoposta ad uno screening ad ampio spettro che svelasse la diffusione del virus sul territorio comunale. Secondo i risultati il link epidemiologico della Rsa non ha avuto una diffusione così grave tra la popolazione, per questo motivo secondo quanto attestato dal primo cittadino non si rende più necessaria la stretta osservanza da parte dell'autorità sanitaria. "A questo punto siamo il comune più controllato della provincia" ha affermato Ciucci dopo aver ringraziato tutti coloro che si sono stretti a Farnese in un momento di grave difficoltà.



