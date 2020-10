25 ottobre 2020 a

Coronavirus, positiva bambina dell'asilo a Nepi. Sindaco chiude la scuola dell'infanzia.

Sono nove nuovi casi riscontrati nella giornata del 25 ottobre a Nepi. A darne notizia, poco fa, è stato il sindaco Franco Vita con un post su Facebook. Tra loro c'è anche una bambina della scuola dell'infanzia. "Per questo domani, con mia ordinanza la scuola dell’infanzia resterà chiusa insieme alla mensa nella sede centrale dello Stradella. Dobbiamo provvedere alla sanificazione dei locali Spetterà poi alla ASL comunicare le prescrizioni per la classe in cui era presente la bambina. Allo scopo di rendere il più possibile sicuri dal contagio Covid gli ambienti scolastici stiamo valutando l’installazione di apparecchiature che provvedono alla loro sanificazione tutti i giorni", scrive il primo cittadino.

Domani si sottoporranno a test antigienici il personale docente e non docente dello Stradella.

