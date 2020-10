Coronavirus, allarme nella scuola di Canino. Scatta la didattica a distanza, sindaco firma ordinanza

25 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, allarme Covid nella scuola di Canino. Scatta la didattica a distanza.

Il sindaco Lina Novelli ha annunciato poco fa su Facebook che sarà firmata un'ordinanza che sospende fino al 2 novembre la didattica in presenza. La decisione è stata presa dopo che una classe della scuola primaria Paolo III di Canino è finita in quarantena per un sospetto caso di positività al covid-19 tra gli alunni. E' stato effettuato il test veloce, si è in attesa del tampone. Nel frattempo il Comune è corso ai ripari: "In attesa dei risultati che potrebbero interessare, direttamente o indirettamente, soggetti allinterno del nucleo scolastico, stiamo predisponendo in maniera cautelativa e per effettuare la sanificazione dei luoghi, una ordinana del sindaco che rinvia al 2 Novembre 2020 la didattica in presenza", scrive la prima cittadina su Facebook.

