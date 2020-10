Coronavirus, morti un uomo di 51 e una donna di 86 anni di Tuscania. Nella Tuscia 145 nuovi casi

Beatrice Masci 25 ottobre 2020 a

Nella Tuscia quella di ieri, 24 ottobre, è stata un’altra giornata nera sul fronte Covid. Nel consueto bollettino diramato dalla Asl ci sono ancora numeri in salita: 145 nuovi casi, di cui 49 a Viterbo, sempre più epicentro del virus, e due morti a Tuscania. A perdere la vita a causa del contagio sono stati una donna di 86 anni ricoverata nel reparto di Malattie infettive e un uomo di 51 anni ricoverato in Terapia intensiva Covid dell’ospedale di Belcolle.

Tutte e due le vittime presentavano un quadro clinico già compromesso da precedenti patologie. A dare l’annuncio, poco prima delle 13, è stato il sindaco di Tuscania, Fabio Bartolacci, che ha affidato a una diretta Facebook le sue considerazioni: “La situazione è drammatica. Oggi - ha detto - due persone hanno perso la vita e registriamo sette nuovi contagi”. Bartolacci si è poi rivolto ai ragazzi e soprattutto ai loro genitori: “Ci sono gruppi di giovani che girano senza mascherina in due o tre luoghi che tutti conosciamo bene. Li ho segnalati alla Prefettura perché questo atteggiamento deve finire”.

Infine un richiamo forte a chi è in quarantena: “La quarantena va rispettata. Le forze dell’ordine hanno gli elenchi chi è positivo e non può andare in giro. Per i trasgressori ci sono sanzioni e denunce penali”.

I numeri del contagio nella Tuscia stanno via via coinvolgendo tutti i centri. Dei nuovi positivi, 49, come detto, sono di Viterbo, nove di Civita Castellana, sette di Tarquinia, sette di Tuscania, sei di Vetralla, cinque di Vitorchiano, cinque di Valentano, cinque di Grotte di Castro, quattro di Montalto di Castro, tre di Ischia di Castro, tre di Marta, tre di Ronciglione, tre di Soriano nel Cimino, tre di Canino, tre di Castel Sant’Elia, tre di Graffignano, due di Monterosi, due di Nepi, due di Orte, due di Piansano, due di Sutri, due di Acquapendente, due di Canepina, due di Cellere, due di Caprarola, due di Fabrica di Roma, uno di Bagnoregio, uno di Bassano Romano, uno di Bolsena, uno di Faleria, uno di Gallese, uno di Gradoli e uno di Barbarano Romano. In totale i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 1.979 di cui 67 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Dei nuovi positivi, 59 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 85 sono collegati a tamponi eseguiti per sintomatologia, uno è un tampone eseguito a seguito di un test antigenico.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 33 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, otto presso la Terapia intensiva Covid, 19 in Medicina Covid.

Infine una buona notizia, ieri è stata accertata la guarigione di 16 pazienti.

