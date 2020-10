Coronavirus, sospetto positivo nella scuola primaria di Canino. Classe in quarantena

25 ottobre 2020 a

Quarantena preventiva in una classe della primaria della scuola Paolo III di Canino, dopo la scoperta di un alunno positivo. Il bambino è stato per ora sottoposto a un test veloce, tuttavia, in attesa del tampone, la dirigente ha avvisato i genitori che per il momento l’intera classe sarà posta in quarantena. Una volta ottenuto il risultato ufficiale, la decisione sarà rivista. Tra i positivi di ieri, 24 ottobre, anche una bimba di due anni di Canepina.

A Corchiano, il sindaco Paolo Paretti, dopo un contatto con una persona risultata in seguito al tampone positiva, ha scelto di restare in isolamento volontario in attesa che la situazione si chiarisca.

Infine, scuole sotto la lente a Capranica, dove il sindaco Pietro Nocchi non esclude ulteriori misure di prevenzione, dopo le criticità riscontrare alla media Galileo Nicolini. Nella struttura scolastica si è in attesa del risultato dei tamponi, effettuati dopo i test rapidi. Nelle ultime ore il sindaco ha incontrato il dirigente scolastico per fare il punto della situazione.

